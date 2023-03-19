Расширение трассы Р-132 Золотое кольцо между Владимиром и Суздалем может затянуться до 2026...

Расширение трассы Р-132 "Золотое кольцо" между Владимиром и Суздалем может затянуться до 2026 года.Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков заявил о том, что ремонтные работы трассы из Владимира до Суздаля могут затянуться вплоть до 2026 года.«Расширение Р-132 между Владимиром и Суздалем может затянуться до 2026 года. Это федеральная дорога. Участок от Владимира до границы с Ивановской областью тоже находится в федеральном ведении. В планах – капитальный ремонт на протяжении всего этого участка. Заказчиком работ является ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород.Начинать они будут с участка обход города Суздаля, чтобы к 1000-летию города этот участок был отремонтирован и приведен в надлежащее состояние. Он менее затратный и попроще. Второй этап – участок от Владимира до начала обхода города Суздаля. Это уже будет, скорее всего, во второй половине 2024-го, начало 2025 года, может, 2026-й затронем», – заявил министр.В прошлом году работы не начались. В упрдоре обещают, что в 2023-2024 годы дорогу расширят полностью.«В 2023-2024 гг. предполагается полностью выполнить расширение автодороги и открыть рабочее движение. 2024-2025 гг. – завершить обустройство инфраструктуры и прилегающей территории. Ориентировочное начало работ – май.»Фото ГТРК "Владимир"