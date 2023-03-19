Студент Владимирского университета сделал макет кошки из уникального износостойкого...

Студент Владимирского университета сделал макет кошки из уникального износостойкого материала.Студент второго курса информационной группы Института архитектуры, строительства и энергетики (ИАСЭ) Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г СтолетовыхИАСЭ, Никита Сидоров сделал высокопрочную кошку из стеклофибробетона марки М1200 (класс бетона В100) в лаборатории ИАСЭ.Для сравнения - обычно жилые высотные дома делаются из бетона класса В22,5. Сверхатмосферостойкость таких конструкций достигается за счет уникальной внутренней структуры материала.Преимущества - долговечность. У такой кошечки жизней будет в десятки раз больше - износостойкость, прочность, трещиностойкость.Состав разработан Сергеем Ананьевым, доцентом кафедры строительного производства (научная школа им. д.т.н. Владимира Калашникова).Но как и всем кошкам, ей нужно имя. На следующей неделе она участвует в новой выставке. ВлГУ запустил опрос на лучшее имя для кошечки.Какие варианты уже предложили:KNAPPT, Фаина, Лана, Кларис, Ларгус, Пикси, Мостик, Беста, Сода, Ахиллес, Зефирчик, Жизель.Фото официальная страница ВлГУ вконтакте