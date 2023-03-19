Во Владимирской области установили сроки весенней охоты. Соответствующее постановление на днях...

Во Владимирской области установили сроки весенней охоты.Соответствующее постановление на днях опубликовали на сайте регионального правительства.Весенняя охота на боровую дичь в южной зоне Владимирской области начнется с 8 апреля в течение 10 календарных дней, на водоплавающую дичь и серую ворону – с 15 апреля в течение 10 календарных дней. В северной зоне региона сроки точно такие же.Указ губернатора Владимирской области Александра Авдеева будет действовать до 16 июня 2026 года.Фото pxfuel.com