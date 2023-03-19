Во Владимирской области установили сроки весенней охоты.
Соответствующее постановление на днях...
Во Владимирской области установили сроки весенней охоты.
Соответствующее постановление на днях опубликовали на сайте регионального правительства.
Весенняя охота на боровую дичь в южной зоне Владимирской области начнется с 8 апреля в течение 10 календарных дней, на водоплавающую дичь и серую ворону – с 15 апреля в течение 10 календарных дней. В северной зоне региона сроки точно такие же.
Указ губернатора Владимирской области Александра Авдеева будет действовать до 16 июня 2026 года.
Фото pxfuel.com