Во Владимирской области выявлены восемь нелегальных кредиторов. В 2022 году Банк России выявил...

Во Владимирской области выявлены восемь нелегальных кредиторов.В 2022 году Банк России выявил восемь зарегистрированных во Владимирской области нелегальных участников финансового рынка.В их числе одна финансовая пирамида (потребительский кооператив социальных программ «Поддержка») и 7 лжеломбардов: комиссионные магазины «Нофелет 33», «Skupka» и «Mega Skupka», «Ломбард 911», ООО «Твой ломбард», ООО «Лом-арт хранитель», «Быстрые займы на ул. Ленина, д. 43» и «Алекс-ломбард».«Мошенники продолжают использовать классические схемы обмана: с обустроенными офисами и приветливыми сотрудниками. Владимирцы думают, что пришли в легальную организацию, а оказывается, что под вывеской компании скрывается нелегальный кредитор с условиями, характерными для ломбардной деятельности, но не являющейся таковой. Финансовые пирамиды могут прикрываться формой собственности в виде общества с ограниченной ответственностью или потребительского кооператива. Эти организации оказывают финансовые услуги гражданам, но не имеют специального разрешения Банка России, — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Узнать, подконтрольна ли организация Банку России, можно на официальном сайте в специальном разделе «Проверить финансовую организацию». Отдельной строкой здесь выделен предупредительный список организаций, у которых финансовый регулятор уже выявил признаки нелегальной деятельности. Проверить в нем организацию можно по названию, ИНН или адресу сайта. Список обновляется ежедневно, в настоящее время в нем числится более 8,7 тысяч организаций, из них 15 с владимирской «пропиской».В 2022 году Банк России выявил почти две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи «черных кредиторов» (рост в 1,8 раза).В интернете действовали почти 96% выявленных финансовых пирамид, 97% нелегальных профучастников, перетекли в сеть около 43% нелегальных кредиторов. Банк России выявляет незаконные схемы и публикует сведения о них на сайте. Данные передаются правоохранителям, а информацию о ресурсах мошенников в интернете — на блокировку.Фото pxfuel.com