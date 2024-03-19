Куда жителям Владимирской области обращаться в случае вербовки их близких украинскими...

Куда жителям Владимирской области обращаться в случае вербовки их близких украинскими националистами?По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, в 2023 году в России спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 228 преступлений террористической направленности.Целью совершения диверсионно-террористических актов является, в первую очередь, дестабилизация ситуации в нашей стране.Как чаще всего действует вербовщик?Каждый современный человек общается в соцсетях. И вербовщики просеивают в них аккаунты, изучают посты, комментарии, которые оставляет человек. Таким образом они находят людей, наиболее подходящих для вербовки.Что касается диверсий и терактов, то тут на первое место можно поставить всё-таки материальную заинтересованность. Опытный вербовщик, изучая аккаунты в соцсетях, почти безошибочно выбирает именно тех, кто готов на такое пойти.Как правило, это молодые люди, нуждающиеся в деньгах, с размытыми морально-этическими принципами и отсутствием патриотизма.Но есть более тонкие способы вербовки, когда нащупывают мотивации, ищут людей более образованных. Им начинают постепенно подбрасывать различные тенденциозные материалы о том, как якобы Россия «осуществляет геноцид» на Украине, «ведёт войну против мирного населения». Такая вербовка – очень тонкий процесс. Понятно, что мелких хулиганов в террористов превращать легче, особенно если у них есть материальные проблемы. Иногда человек не понимает, что его подводят под статью.А с более образованными людьми, которые потом должны будут выступать, публиковать какие-либо тексты, протестовать – с ними нужна тонкая подводка через материалы, через публикации, через обсуждение.Кроме того, объектами вербовщиков выступают пожилые одинокие люди, которые из-за своей доверчивости выполняют какие-либо поручения или задания, при этом не понимая, что их просто «оболванивают» и используют. Часто этими заданиями являются поджоги зданий, автомобилей.На какие объекты нацелены?1) центры управления и связи (штабы, правительственные учреждения, радио- и телестанции, ретрансляторы);2) транспортные объекты (мосты, туннели, шлюзы);3) энергетические объекты (электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, газопроводы и линии электропередачи);4) радиолокационные станции;5) объекты транспортной инфраструктуры РЖД;6) склады боеприпасов, топлива, вооружения, техники и прочее;7) другие объекты, разрушение которых вызывает серьёзные последствия (например – гидротехнические сооружения).Куда сообщать в случае попытки вербовки?УФСБ России по Владимирской области (дежурная часть) – тел. (4922) 32-48-84;УМВД России по Владимирской области (дежурная часть) – тел. 02, 102, (4922) 35-40-49;Служба спасения – «112».Фото: freepik.com