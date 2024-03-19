Гонконгским гриппом уже заразился 121 человек

Владимирская область столкнулась с проблемой распространения гонконгского гриппа. От начала эпидсезона уже зафиксировано 121 случай заболевания A(H3N2), по данным регионального управления Роспотребнадзора, сообщенным во вторник, 19 марта.В течение недели больницы обратились более 8 526 человек с признаками ОРВИ, из которых 3 210 – жители города Владимир. Заболеваемость снизилась на 7,1%.Специалисты провели 425 исследований. Среди положительных результатов выявлены РС-вирусы, метапнивмовирусы, риновирусы и бокавирусы.