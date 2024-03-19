Новая смотровая площадка на проспекте Ленина или сквер в Добром. Владимирцы отдают свои предпочтения проектам благоустройства в открытом онлайн-голосовании проекта «Комфортная городская

Новая смотровая площадка на проспекте Ленина или сквер в Добром. Владимирцы отдают свои предпочтения проектам благоустройства в открытом онлайн-голосовании проекта «Комфортная городская среда». За 5 дней в нем поучаствовали 30 тысяч жителей города. Выбрать свой вариант обустройства общественного пространства из 10 предложенных можно будет до 30 апреля. Однако в соцсетях владимирской мэрии информация будто бы