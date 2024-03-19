Столица региона делится опытом в организации образования детей с коллегами из Крымской республики.

Для обмена опытом организации образования во Владимир 18 марта прибыла делегация отдела правительства округа Судак из Крыма. В здании управления образования прошла беседа с главой владимирского отдела и молодёжной политики.Сегодня делегация посетила недавно построенную школу №49 имени Сперанского, детский оздоровительно-образовательный центр, станцию юных натуралистов и детский сад №13. Как сообщает мэрия Владимира, гостям понравилась организация работы образовательных учреждений. Обмен опытом продолжится на территории города Судака.