«Горькая утрата»: на 55-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Артем Эдуардович Маркин Горькая...

«Горькая утрата»: на 55-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Артем Эдуардович МаркинГорькая утрата для Владимирской области и всей российской культуры. Сегодня ушел из жизни Артём Маркин, главный дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист Российской Федерации.Артему Эдуардовичу было 54 года. Это человек, которого по праву называли "музыкальной душой и сердцем" Владимира. Вся его жизнь стала примером служения Музыке.Соболезнования близким и коллегам выразил губернатор Александр Авдеев.Артём Маркин трудился до последнего дня, в течение нескольких лет превозмогая тяжёлую болезнь, не дожив меньше трех месяцев до своего 55-летия.Выпускник владимирского музыкального училища, Российской Академии музыки имени Гнесиных. В 1998-ом маэстро создал и возглавил Владимирский губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым главным дирижёром России.Артём Эдуардович - вдохновитель и автор многих ярких музыкальных проектов, которые прославили область. В их числе - известная всей стране "Музыкальная экспедиция".Маэстро и ГТРК Владимир связывала искренняя и давняя дружба. Наш коллектив выражает глубокие соболезнования близким Артема Эдуардовича и всей его музыкальной семье.