Иосиф Пригожин высказал свое мнение о необходимости продвигать актуальных российских исполнителей в сфере образования и культуры.

Иосиф Пригожин высказал свое мнение о необходимости продвигать актуальных российских исполнителей в сфере образования и культуры.Иосиф Пригожин счел необходимым, как он выразился, пересмотреть всю музыкальную палитру для ее будущего изучения в учебных учреждениях школьниками. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" продюсер заявил, что вопрос заключается в том, что есть разные произведения, которых нет в перечне тех материалов, которые предоставляются учителям и детям.Пригожин привел в пример Олега Газманова, певца Shaman и Игоря Николаева, чьи песни были, есть и будут актуальными, но на официальном уровне не продвигаются в сфере образования. "Я бы вообще пересмотрел всю музыкальную палитру, что могло бы быть, а что — нет", — цитирует музыкального деятеля издание.Пригожин подчеркнул, что в России еще со времен образования культуры не так много авторов и исполнителей, которые могли бы войти в школьную программу. Он призвал произвести ревизию работ Александра Николаевна Пахмутова и Игоря Николаева. Супруг певицы Валерии считает, что раз курс на включение в школьную программу уже является общим местом хотя бы на уровне риторики, нужно логически продолжить эту деятельность и понять, какие еще есть авторы, которые могли бы действительно войти в школьную программу.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла решение пройти абдоминопластику в конце прошлого года. Причиной для пластической операции стали изменения в ее фигуре после беременности и родов. В поисках возвращения к прежней форме, Даная предпринимала усилия по занятиям физическими упражнениями и соблюдению диеты, однако эти меры не привели к желаемому результату.