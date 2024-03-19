Минувшей ночью в Коврове при пожаре в многоквартирном доме было спасено 20 человек, но двое жильцов...

Минувшей ночью в Коврове при пожаре в многоквартирном доме было спасено 20 человек, но двое жильцов пострадали.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, глубокой ночью (в 3:40) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове. Уточнялся адрес: улица Ногина, дом 59.К этому часу известно, что предварительная площадь пожара - 15 квадратных метров.Пострадали 2 человека, 20 спасено, из них 3 детей.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.Другой информации пока нет, о причинах возгорания не сообщается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно скорее звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области