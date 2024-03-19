Подведены итоги января-февраля 2024 года.

За первые два месяца 2024 года пассажиропоток на поездах, отправляющихся с вокзала Владимира, вырос на 20%. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В январе-феврале в путешествие по железной дороге из Владимира отправились более 208 тысяч пассажиров.А в Коврове пассажиропоток вырос на 12% — до 91 тысячи человек.Также выросло число пассажиров и в других городах: в Казани на 40% до 328 тысяч человек, в Ижевске — на 19% до 126 тысяч человек, в Дзержинске — на 18% до 191,5 тысячи, а в Нижнем Новгороде — на 16% до 1 млн человек.