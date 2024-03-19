На 55-м году жизни скончался главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артем Эдуардович Маркин. Последние годы заслуженный артист России боролся с тяжелым

На 55-м году жизни скончался главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артем Эдуардович Маркин. Последние годы заслуженный артист России боролся с тяжелым заболеванием. Источник “6 канала” сообщает, что у него диагностировали рак крови. Это подтвердили и в Центре классической музыки, где работал дирижер. Известно, что некоторое время назад Артема Маркина госпитализировали в одну из московских