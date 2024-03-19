Народные приметы на 20 марта. Почему в день Павла Капельника нужно баловать детей? В среду, 20...

Народные приметы на 20 марта. Почему в день Павла Капельника нужно баловать детей?В среду, 20 марта 2024 года, православная церковь вспоминает преподобного Павла Препростого. Так он был назван за свое простосердечие и незлобие. До 60 лет Преподобный был земледельцем, но, узнав о неверности жены, - оставил ее и отправился в пустыню. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал власть изгонять бесов.В народе его прозвали Павел Капельник, так как в этот день уже вовсю тает снег. Крестьяне говорили: "На Василия с крыш капает, а за нос цапает", так как мартовская погода очень непостоянна: то мороз, то оттепель.Что можно и нельзя делать в день Павла Капельника?- В этот день стоит побаловать своих детей и не ругать их. Согласно примете, тогда они вырастут любящими и заботливыми.- Не рекомендуется пересаживать комнатные цветы и растения, так как они не приживутся и засохнут.- Чтобы привлечь счастье, наши предки подкармливали птиц, а также загадывали желания, считая, что они обязательно исполнятся.- Нельзя подбирать ничего с земли, потому что сегодня на предметы возможен приворот. Особенно опасно поднимать какие-либо странные вещи рядом со своим домом.- Хозяйкам можно в этот день сделать генеральную уборку, чтобы очистить дом от негативной энергии.Погодные приметы на 20 марта:- Тучи небо закрыли - к заморозкам.- Сильная капель - к богатому урожаю льна.- Тепло, южный ветер и обильная капель - лето будет жарким.- Синий горизонт - к скорому потеплению.- Жаворонки прилетели - к теплу.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений