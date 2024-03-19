Нотариусы рассказали владимирцам, что нужно знать о наследовании и завещании в 2024 году Человек с...

Нотариусы рассказали владимирцам, что нужно знать о наследовании и завещании в 2024 годуЧеловек с течением жизни накапливает имущество: недвижимость — квартира, дом или земельный участок, а также движимые вещи, например, - автомобиль или дорогие ювелирные украшения.Наследство — это имущество и имущественные права, в том числе долги, которые принадлежали умершему человеку при жизни, и которые после смерти их владельца делятся между его наследниками.Человек может при жизни самостоятельно решить, кто должен получить его собственность, составив завещание.Завещание — это документ, составленный и подписанный гражданином, который содержит распоряжения о его имуществе после смерти.Однако, если он этого не сделает, наследование произойдет в соответствии с нормами действующего законодательства.Как распорядиться своим имуществом, и что нужно знать наследодателю и наследнику в 2024 году?Об этом в прямом эфире «Радио России Владимир» программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» рассказали нотариус петушинского нотариального округа Светлана Тужицкая и нотариус ковровского нотариального округа Наталья Половинкина.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»Фото: freepik.com