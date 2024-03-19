Региональные власти начали поиск подрядчика на строительство поликлиники в Коммунаре. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Стройка должна будет проводиться в районе Областной

Региональные власти начали поиск подрядчика на строительство поликлиники в Коммунаре. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Стройка должна будет проводиться в районе Областной больницы на Судогодском шоссе. К слову, еще в июле 2021 году на сайте Госзакупок появился тендер на разработку проектно-сметной документации стоимостью более 9,5 миллионов рублей. Судя по документам предполагается, что новое