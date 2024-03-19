Полицейские задержали в Муроме наркозакладчика 24-летний местный житель был взят с поличным во...

Полицейские задержали в Муроме наркозакладчика24-летний местный житель был "взят с поличным" во время создания очередного тайника.В общей сложности оперативники обнаружили 10 его закладок - в них были обмотанные изолентой пакетики с метилэфедроном. Общей массой 10 граммов.Дома у подозреваемого обнаружили электронные весы, пакеты с линейными замками, изоленту.В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также:Во Владимирской области у жителя Суздальского района дома было обнаружено 96 горшков с коноплейВ Петушках полицией задержан 44-летний житель Юрьев-Польского района с амфетаминомЗаключены под стражу женщины, пытавшиеся незаконно сбыть более 10 кг наркотиков в Киржаче