Полицейские задержали в Муроме наркозакладчика
24-летний местный житель был взят с поличным во...
Полицейские задержали в Муроме наркозакладчика
24-летний местный житель был "взят с поличным" во время создания очередного тайника.
В общей сложности оперативники обнаружили 10 его закладок - в них были обмотанные изолентой пакетики с метилэфедроном. Общей массой 10 граммов.
Дома у подозреваемого обнаружили электронные весы, пакеты с линейными замками, изоленту.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также:
Во Владимирской области у жителя Суздальского района дома было обнаружено 96 горшков с коноплей
В Петушках полицией задержан 44-летний житель Юрьев-Польского района с амфетамином
Заключены под стражу женщины, пытавшиеся незаконно сбыть более 10 кг наркотиков в Киржаче