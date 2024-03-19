“Пушистые и хвостатые»: собаки Лейка и Босё ищут дом Наша самая добрая рубрика Хочу домой....

“Пушистые и хвостатые»: собаки Лейка и Босё ищут домНаша самая добрая рубрика "Хочу домой". Помогаем волонтерам пристроить пушистых и хвостатых. На этот раз дом ищет пёс с необычным именем Босё.Маленького Босё забрали из неблагополучной семьи в крайней степени истощения. Сейчас он немного оправился от потрясений и вновь доверяет людям. Спокойный, добрый и грустный малыш, который подставляет пузико, - так пишут о нем добровольцы. Щенку нужна любящая семья.Телефон ответственного за Босё волонтера: 8-968-862-55-98Еще одна обитательница приюта - Лейка. Ее нашли привязанной к воротам, брошенной на произвол судьбы. Компанейская, веселая и энергичная собачка, с которой можно долго гулять, - ищет верного друга. Перед передачей новому хозяину Лейку стерилизуют. Она живет в приюте Ковчег-33.Телефон ответственного за Лейку волонтера: 8-904-651-08-60Читайте также:Владимирцы смогут покупать корма для животных со скидкамиНеравнодушные жители Владимира призывают горожан обратить внимание на бездомных котят, обитающих в подвалеВ Коврове молодой человек спас кошку, которая три дня просидела на высоком дереве