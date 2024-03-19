Форум пройдет в Уфе в сентябре‑октябре 2024 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного форума Россия — спортивная держава в Уфе, сообщается на портале правовой информации.Форум пройдет в Уфе в сентябре‑октябре 2024 года.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил провести форум Россия — спортивная держава в 2024 году в Уфе во время встречи с министром спорта России Олегом Матыциным в июле 2023 года.В прошлом году в Перми состоялся ХI Международный форум Россия — спортивная держава.