Рифат Сабитов принял участие в круглом столе по проблемам реабилитации участников СВО. В редакции...

Рифат Сабитов принял участие в круглом столе по проблемам реабилитации участников СВО.В редакции «Российской газеты» прошло заседание круглого стола по проблемам социальной адаптации и всесторонней реабилитации участников специальной военной операции, организованное по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций совместно с «Российской газетой» и Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).В дискуссии приняли участие заместитель Генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, генеральный директор издания Павел Негоица, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии Юрий Балуевский, представители других силовых структур, эксперты.В своем выступлении Рифат Сабитов обратил внимание на необходимость поддержки членов семей участников спецоперации:«Часто бывает так, человек погиб, а его вдова осталась с одним, а то и с тремя детьми. Надо помогать. Я знаю случаи, когда вдова находится в тяжелой ситуации, и ей нужна очень серьезная психологическая помощь — и не только ей, но и детям. Когда теряют отца или старшего брата. Таких примеров очень много, и их надо обязательно учитывать в нашей общей работе», — подчеркнул он.Генеральный инспектор Министерства обороны РФ Юрий Балуевский отметил ведущую роль государства в реализации программ социальной реабилитации ветеранов:«Однако мы все заинтересованы, чтобы люди, сегодня идущие в бой, не оказались завтра на социальной обочине. Они заслужили почет и уважение. Потому не стоит уповать в данном вопросе только на чиновников»,— подчеркнул Юрий Балуевский.В ходе заседания состоялось обсуждение практических шагов по реализации общественно-значимой инициативы по всесторонней реабилитации участников СВО и поддержки членов их семей, были приведены примеры успешного взаимодействия институтов государственной власти, гражданского и предпринимательского сообщества в этих важных вопросах.По материалам https://stavropolye.tv/news/Фото: ГТРК "Ставрополье"