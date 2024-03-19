Власти объявили тендер на строительство филиала Центральной городской поликлиники в микрорайоне Коммунар.

Владимирское областное министерство имущественных и земельных отношений выставило на аукцион работы по строительству новой поликлиники в городе Владимир. Заказчиком проектирования выступило государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области - городская поликлиника №2 г. Владимира. Контракт был заключен с ООО "Абсолют Проект" и оценивался в почти 7 миллионов рублей. Соглашение на проектирование было подписано в сентябре 2021 года.В настоящее время на торги был выставлен контракт на реализацию проекта, общая сумма которого составляет более 373 миллионов рублей. Подача заявок на участие в тендере окончится 3 апреля 2024 года. В рамках проекта предусматривается строительство здания на земельном участке площадью 2753 квадратных метра. Помимо поликлиники, площадка будет включать парковку, зону отдыха, благоустройство и ограждение территории, а также внутренние дороги и тротуары.