Реставрировали около ста лет. Знаменитую икону Боголюбской Пресвятой Богородицы, которую написали в 12 веке, привезли во Владимир. Сегодня это памятник культуры Древней Руси домонгольского

Реставрировали около ста лет. Знаменитую икону Боголюбской Пресвятой Богородицы, которую написали в 12 веке, привезли во Владимир. Сегодня это памятник культуры Древней Руси домонгольского периода. Артефакт находится в Палатах. Там открылась выставка под названием «Икона «Богоматерь Боголюбская XII века. Новое обретение». В музейном центре созданы необходимые условия для нахождения образа. Он чудом сохранился до нашего