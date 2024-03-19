XXIX Открытый российский фестиваль анимационного кино стартует уже завтра, 20 марта, сообщили в правительстве области. Торжественное открытие пройдет в Главном туристическом комплексе

XXIX Открытый российский фестиваль анимационного кино стартует уже завтра, 20 марта, сообщили в правительстве области. Торжественное открытие пройдет в Главном туристическом комплексе Суздаля. Конкурсные фильмы покажут в городах и сёлах Владимирской области в рамках акции “Открытая премьера”. Всего на базе учреждений культуры в регионе будут работать 73 площадки, где можно посмотреть работы. Лучший мультфильм выберут