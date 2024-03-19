В Суздале вновь стартует Открытый российский фестиваль анимационного кино. С 20 по 25 марта...

В Суздале вновь стартует Открытый российский фестиваль анимационного кино.С 20 по 25 марта Суздаль по традиции превратится в анимационную столицу России, посетить которую сможет любой желающий. Тема этого года - «Город мастеров».Известно, что на участие в 29-м СуздальФесте было подано рекордное число заявок — 430 (в прошлом году 381).После предварительного отбора было допущено 5 полнометражных картин, 56 эпизодов сериалов, 33 дебюта, 187 студенческих работ (116 учебных и 71 дипломных), 53 проекта в категории «прикладная анимация» и 96 авторских короткометражных фильма.За лучший полнометражный фильм будут бороться картины: «Альмандар», «Барбоскины TEAM», «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Три кота и Море приключений», а также «Яга и книга заклинаний».В рамках фестиваля проведут акцию «Открытая премьера», её суть - зрители самостоятельно определят лучшие работы. В этом году организаторы планируют задействовать более 500 площадок в 89 регионах страны. Показы мультфильмов будут проходить в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях и даже детских садах.Фото: https://vk.com/suzdalanimafest