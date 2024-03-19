Обвиняемый избил товарища за пьянство, в котором участвовали оба.

Инцидент произошёл на одном из предприятий «у Рокадки». Как предполагают в Следственном Комитете, два сотрудника цеха в процессе работы употребляли спиртное. Одному из коллег в пьяном состоянии не понравилось то, как работает его товарищ. Конфликт закончился дракой.Зачинщика конфликта оттащили другие сотрудники. Пострадавший был госпитализирован с множеством травм головного мозга, грудной клетки и конечностей.В ходе следствия обвиняемый признал, что избил коллегу, но отрицал замысел убить. Следственный комитет передал уголовное дело в Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до 11 лет заключения в колонии.