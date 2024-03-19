Авария произошла 18 марта в 21:30 на Пекинке. Недалеко от дома №17 на улице Куйбышева столкнулись две легковушки. От удара одна из них улетела в отбойник. Как сообщил в ГИБДД, автомобиль

Авария произошла 18 марта в 21:30 на Пекинке. Недалеко от дома №17 на улице Куйбышева столкнулись две легковушки. От удара одна из них улетела в отбойник. Как сообщил в ГИБДД, автомобиль “Хендай” двигался по правой полосе со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода. В какой-то момент 43-летний водитель не справился с управлением и врезался в