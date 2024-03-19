Реновация Владимирского центрального рынка продолжается, сообщили в мэрии, и подкрепили пресс-релиз фотографиями обновленного торгового павильона. Работы там почти закончены. В основном

Реновация Владимирского центрального рынка продолжается, сообщили в мэрии, и подкрепили пресс-релиз фотографиями обновленного торгового павильона. Работы там почти закончены. В основном торговом павильоне отремонтировали пол и крышу, установили новые холодильники, витрины, а также наклеили солнцезащитные пленки на окна. Кроме того, в лучшую сторону изменилось и оформление зала – теперь рынок стал выглядеть современнее. Как сообщают