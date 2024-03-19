Ольга Хохлова открыла областной Женский форум в Патриарших садах. Мероприятие, посвященное жительницам нашего региона, чьи заслуги в разных сферах деятельности достойны общественного

Ольга Хохлова открыла областной Женский форум в Патриарших садах. Мероприятие, посвященное жительницам нашего региона, чьи заслуги в разных сферах деятельности достойны общественного признания. Одна из героинь форума – супруга участника СВО. Юлиана Иванина после ухода мужа на фронт стала оказывать гуманитарную помощь бойцам-добровольцам, а затем создала команду единомышленников. Юлиана Иванина, участница Женского форума С того