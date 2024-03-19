В Коврове мужчина выкрал из арендуемого жилья телевизор и сдал его в ломбард.

В городе Ковров гражданин из Камешковского района снимал квартиру на долгий срок. Когда в декабре 2023 года арендатор без предупреждения завёл кошку. Владельца жилья это не устроило, и он попросил освободить квартиру к январю 2024 года.Осознавая траты на новое жильё, обвиняемый обокрал «свою» квартиру и отдал телевизор в ломбард за 9 тысяч рублей. После съезда арендатора хозяин помещения заметил пропажу и заявил в полицию.Как сообщает пресс-служба УМВД России, арендатора задержали, телевизор изъяли и отдали владельцу. Уголовное дело с отправлено в суд для вынесения приговора.