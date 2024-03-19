Во владимирской транспортной компании «Виктория» обновился парк автобусов Более десяти лет у...

Во владимирской транспортной компании «Виктория» обновился парк автобусовБолее десяти лет "у руля". У обслуживающей пятый маршрут компании "Виктория" добавилось еще одно направление. Какое - узнала Полина Лаптева.Зарплата водителей - от 75 тысяч рублей, кондукторов - от 45ти. Транспортная компания "Виктория" объявила о наборе новых сотрудников - в связи с обновлением парка автобусов и расширением списка обслуживаемых маршрутов. К пятому добавился 28-й. Также предприятию требуются слесари.Максим Володин, руководитель компании ООО "Виктория":- Мы предоставляем бесплатные обеды, бесплатные проезды на общественном транспорте, и полис ДМС после 3 месяцев, - после испытательного срока.Водители проходят ежедневный мониторинг здоровья. Для них предусмотрен досрочный выход на пенсию по истечении соответствующего стажа.Максим Володин, руководитель компании ООО "Виктория":- У нас собственные медики на приеме, выпуске. Водитель проходит медицинский осмотр. Мы их отправляем в поликлинику на проведение ежегодных обследований в транспортном средстве. Также у нас установлена система видеонаблюдения, кнопки для безопасности водителей и пассажиров, с Росгвардией тревожные кнопки.Яна Володина, заместитель гендиректора в компании ООО "Виктория":- Водителей мы берем с опытом работы, желательно. Они проходят стажировку, - обязательно на маршруте. Кондукторы тоже проходят стажировку, кто- то с опытом, кто-то - без. Их учат, как работать с валидаторами.В этом помещении происходит техническая подготовка машин перед выходом на линию, а еще ремонт. Это - уже дело рук механика.Яна Володина, заместитель гендиректора в компании ООО "Виктория":- Автобус в ночь готовится. С утра водитель приезжает, получает путевой лист, принимает автобус, проверяет все, что необходимо. От стоп сигнала: горят или нет, работают ли поворотники, рули, есть ли жидкости. Вместе в механиком.А в случае поломок на линии - на связи с водителем всегда диспетчер.Все автобусы ПАЗ "Вектор - Некст" современные, новые. Обновленный парк насчитывает порядка 19-ти таких автобусов. В случае, если перевозки на 28-м маршруте станут для компании постоянными, парк пополнится до 30-ти.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир"