Для посещения здания Владимирского областного суда придётся соблюдать дресс-код.

В здание Владимирского областного суда не будут пускать посетителей в несоответствующей нормам одежде. В список несоответствующей санитарно-гигиеническим требованиям попали: спортивная или пляжная одежда и обувь, скрывающие личность вещи, в шортах выше колен и одежда с оскорбительным рисунком.Также прибытие в суд запрещается лицам младше 14 лет без присутствия родителей или иных законных представителей, с питомцами (кроме собаки-поводыря с соответствующим документом) и в нетрезвом состоянии.