Глава Московской области Андрей Воробьев объявил о подготовке лагерей для детей из Белгородской области, которых эвакуируют из-под обстрелов ВСУ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.

Глава Московской области Андрей Воробьев объявил о подготовке лагерей для детей из Белгородской области, которых эвакуируют из-под обстрелов ВСУ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.«Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях. Подмосковье с вами!», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.В Подмосковье 410 детям и женщинам с детьми-инвалидами из Белгородчины обеспечат комфортные условия проживания, заверил Воробьев.Напомним, что ранее власти Белгородской области объявили об эвакуации из региона порядка девяти тысяч детей.