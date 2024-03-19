Задумались о собственном бизнесе или уже являетесь предпринимателем? Есть ли в вашей команде юрист? Почему он так важен и чем может помочь – разбирались вместе с бизнес-юристом Дарьей

Задумались о собственном бизнесе или уже являетесь предпринимателем? Есть ли в вашей команде юрист? Почему он так важен и чем может помочь – разбирались вместе с бизнес-юристом Дарьей Васильевой. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама Васильева Дарья Евгеньевна ИНН 332890597580ERID: 2VtzqvUztbE