Заслуженный работник культуры Анна Паевская рассказала, как во Владимирской области сохраняют...

Заслуженный работник культуры Анна Паевская рассказала, как во Владимирской области сохраняют память о художникахВладимирские художники: целая энциклопедия ярких имен. Как в нашем регионе идёт работа по сохранению памяти о мастерах живописи? В регионе существует специальная комиссия. Один из ее координаторов и идейных вдохновителей - Анна Паевская, заслуженный работник культуры России.Читайте также:Художников приглашают во Владимир для исследования средневековой русской культуры«О непростых судьбах»: во Владимире издана книга, посвященная художникам эмигрантамКакую философию содержит творчество Владимира Широкова и почему художник даёт своим картинам не названия, а номера?