Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего владимирца завершено. Само преступление произошло 8 октября прошлого года. В этот день работники одного предприятия выпивали вместе. В

Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего владимирца завершено. Само преступление произошло 8 октября прошлого года. В этот день работники одного предприятия выпивали вместе. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт, тогда фигурант стал избивать 44-летнего потерпевшего. Он нанес ему не менее 20 ударов кулаками в голову, грудь и живот. Избитого спас другой работник, он вошел