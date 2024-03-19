“Жизнь выкладывал на полотно: во Владимире вспоминают художника Николая Владимирова Цветущая...

“Жизнь выкладывал на полотно": во Владимире вспоминают художника Николая ВладимироваЦветущая сирень у художника Николая Владимирова всегда получалась особенной - в ней утопала его мастерская на Николо-Галейской улице во Владимире, - она же была героиней его натюрмортов и пейзажей. О костерёвском мастере, который рано ушёл из жизни, расскажет Вера Куликова."В старом переулке городскомДомики, кружась, уходят вниз.В каждом палисаднике кругомОблака сирени поднялись.Пламенем неистовым горят..."Эти стихи Татьяна Озерова посвятила Николаю Владимирову. С художником и его женой Людмилой они дружили больше 30 лет. В его мастерской - в старом центре Владимира на Николо-Галейской - Татьяна часто бывала. Весной там все утопает в сирени. И без букета от художника никогда не возвращалась.Татьяна Озерова, поэт:- Вот не надо было ему куда-то бежать, создавать какой-то пейзаж придумывать. Вот это окно в мастерской с этой стороны, и с этой, - оно уже давало, как будто в рамки обрамленный пейзаж! Удивительно белоснежная сирень, и сирень с разными оттенками от фиолетового до светлого.Сирень у Владимирова и в натюрмортах, и в пейзажах. Она у него была особенная - проникнута особым светом, - рассказывает жена художника - Людмила Михайлова.Людмила Михайлова, художник, жена Николая Владимирова:- Он уже ее здесь в пейзаже начинает решать. А в пейзаже - решаешь там другие задачи, ритм другой и настрой.Людмила тоже живописец. С мужем учились на одном курсе в Ивановском художественном училище. С тех пор не расставались. Но работали при этом в разных мастерских. В одной живописцам было бы духовно тесно - у каждого свой мир! И никто не хотел давить друг на друга.Людмила Михайлова, художник, жена Николая Владимирова:- Выделялся уже, когда у нас была промграфика предмет. Тогда его стиль уже шёл. Он тогда уже начал выделяться. Мы то такие были - реалисты! А у него уже такой был стиль!Илья Савельев - друг художника. Их мастерские были по-соседству. Савельев замечает, что стиль Николая Владимирова сформировался под влиянием талантливого земляка из Костерева - Александра Лукина . Направление в живописи так и называли - "лукинским".Илья Савельев, член Союза художников России:- Находясь вроде бы в русле Владимирской живописи, он закладывал в работы то, чего не было у других владимирских художников. Они у него непросто пейзажи, а в них глубина есть, - в этих пейзажах. Непросто красота, а суть того, что там происходит!По словам Савельева, в мастерских на Николо-Галейской был особый мир. Словами передать сложно...Илья Савельев, член Союза художников России:- Спускаешься вниз, - ты заходишь в другое измерение. И вот это наша церквушка, она и в Колиных многочисленных работах, и я к ней обращался уж не знаю, сколько раз! Это непросто какое-то архитектурное строение, непросто религиозное, культовое сооружение, - а это духовность. Наша маленькая Россия была. Наша Родина. Это наша Отчизна.С годами художник оттачивал мастерство. Картины Владимирова стали узнаваемы.Людмила Михайлова, художник, жена Николая Владимирова:- Растет художник! В его работах, холстах! Вот присутствует мир предмета, а не демонстрация его. Он как бы смотрит не не со стороны, а внутри находится. Поэтому он все с любовью проговаривал, то есть внутренний мир его!Владимиров пытался на языке живописи осмыслить и библейские темы. Его работы сравнивали с "притчами".Татьяна Озерова, поэт:- У него картины - это все картины его душевной глубины и осмысления жизни, красоты, переживания, иногда одиночества. У него есть такие пронзительные вещи! Картины-притчи, картины, как будто о будущем и об экологии земли. Вот там рыба задыхается, сама на берег выбралась.В последние годы палитра Николая Владимирова заметно посветлела. Он создавал не "конфетную" живопись, яркую такую, которую посмотришь и забудешь, а глубокую.Илья Савельев, член Союза художников России:- Это период последний. Появилась непросто глубина, но и радость жизни через эти работы! У него цикл был такой - весенний. Я смотрел. Он мне очень нравился. Там майские пейзажи, когда все цветет! Я даже был удивлен, что Коля - художник такой глубокий - он как бы развернулся на 180 градусов и посмотрел на мир еще через какой-то другой взгляд.За кажущейся легкостью скрывается тяжелый труд художника. Владимиров словно жизнь выкладывал на полотно.Татьяна Озерова, поэт:- Он вышел из мастерской. Усталый, седой, и в таком фартуке. Я так представляю большой фартук черный. Как будто думаю: Андрей Рублёв вышел из церкви. Вот он писал, оформлял. Усталый, усталый. Ведь это нужно буквально душу выложить на полотно, чтобы получилось вот это!Одна из любимых работ мужа- говорит Людмила Михайлова - называется "Россия". На ней русские березки и выброшенная на берег большая рыба. И в этом особая символичность.Людмила Михайлова, художник, жена Николая Владимирова:- Я говорю, что это такую? А он говорит - это же я ощущаю ее беспомощность, заброшенность. Все ее бросили. Все перестроились на Америку. У всех Америка, Америка! Он со слезами на глазах, может, говорил об этом.То есть так прочувствовал её!Николая Владимирова не стало 20 лет назад, - в августе 2004. Ему было всего 53 года.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".