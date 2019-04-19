ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Котельникова Александра Александровича...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Котельникова Александра Александровича, 26.06.1991 года рождения, жителя г. Москвы, который 13 апреля 2019 года ушел из дома на улице Генерала Белова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 25-26 лет, 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие,Особые приметы: имеет тату на правой стороне груди и на голени в виде лица человека в очках.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22