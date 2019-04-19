В Москве открылся 41-й Международный Кинофестиваль. По красной дорожке театра Мюзикла прошли самые известные актеры и режиссеры. Но особое внимание прессы и гостей привлекли Вера Алентова и Юлия Меньшова – звездные мать и дочь всех затмили!

В Москве открылся 41-й Международный Кинофестиваль. По красной дорожке театра Мюзикла прошли самые известные актеры и режиссеры. Но особое внимание прессы и гостей привлекли Вера Алентова и Юлия Меньшова – звездные мать и дочь всех затмили!Вера Валентиновна сегодня не часто выходит в свет – не любит шумихи, суеты, вспышек, назойливого внимания и просьб о совместном фото. Да и возраст уже у нее не юный – идет 78-й год. Но выглядит она при этом сногсшибательно. Многие гости ММКФ шептались даже, что смотрится легендарная дива чуть ли не моложе дочери, которой летом исполнится 50 лет. Статная, грациозная, подтянутая – многие юные коллеги смотрели на Веру Валентиновну с завистью и восхищением.Глядя на нее вместе с дочерью, вспоминается монолог Раневской из чеховской Чайки: "Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Кто из нас моложавее? А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти... Держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".Увы, в кино и на театральной сцене актрису сегодня можно увидеть не так часто, как хотелось бы ее обожателям. "Вера Валентиновна понимает, что для актрисы "нежного возраста" ролей существует гораздо меньше, чем для молодых, – объяснил худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев. – Хотя те работы, которые сегодня есть у Алентовой, очень разноплановые. Да я и не хотел бы использовать актрису такого уровня дарования просто для галочки. Вера Валентиновна сама прекрасно понимает, что театр – дело молодое, хотя и ветеранов, народных и заслуженных тоже забывать не нужно. Она – моя любимая артистка".