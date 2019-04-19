Комитет по промышленной политике и импортозамещению остался без председателя

Комитет по промышленной политике и импортозамещению остался без председателяПредседатель комитета по промышленной политике и импортозамещению администрации Владимирской области Руслан Рыбин ушел в отставку. Об этом стало известно 19 апреля. В пресс-службе Белого дома сообщили, что служебный контракт расторгнули по соглашению сторон.Руслана Рыбина назначили главой комитета по промышленной политике, науки и импортозамещению около года назад – в апреле 2018-го года. В комитете он работал 10 лет, долгое время был консультантом, а с 2013-го года был заместителем руководителя. Во Владимир Руслан Рыбин перебрался после службы в рядах Вооруженных Сил РФ.