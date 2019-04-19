Актриса часто заливала глаза. И близкие знали про это, но не пришли на помощь.

Актриса часто заливала глаза. И близкие знали про это, но не пришли на помощь.Cкоропостижная смерть актрисы Ирины Цывиной сталашокомдля ее поклонником и коллег. Люди не понимают, что могло случиться с молодой цветущей женщиной, которой было всего 55 лет. Но у продюсера и поэтессы Любови Воропаевой, которая много лет дружила с покойной, есть ответ на непростой вопрос о причинах смерти."Ушла Ирина Цывина... Очень и очень жаль. Вы все догадываетесь, почему ушла так рано, – написала она на своей странице в социальной сети FaceBook". Одиозная журналистка Божена Рынска тут же предположила, что Ирина умерла от депрессии – не смогла оправиться после смерти мужа Евгения Евстигнеева, которого не стало в 1992 году. "Нет, у нее был алкоголизм, который вам не грозит!" – отрезала Воропаева.Ранее другая подруга Ирины Ольга Спиркина заявила, что Ирина Цывина очень переживала судебные разбирательства с пасынком Александром Благонравовым, который отвоевал у нее одну из нескольких квартир. По ее словам, из-за нервного перенапряжения Ирины Цывина "и выпивать начала, и таблетки принимать".Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля – ее нашли на полу на кухне. Причина смерти пока не установлена. Не исключено, что ее убила пьянка. Близкие актрисы в шоке – говорят, что еще 14-го числа она отмечала день рождения своей подруги и отлично себя чувствовала.