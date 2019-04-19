Астероид размером с 10-этажный дом прошел впритирку к Земле. Астрономы предупреждают, что радоваться рано – он еще вернется.

Астероид размером с 10-этажный дом прошел впритирку к Земле.Астрономы предупреждают, что радоваться рано – он еще вернется.отложили. Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров немногоразминулся с Землей. Он прошел на расстоянии 219 тысяч километров от нашейпланеты (до Луны – 383 тысячи километров).Астероид, грозящий концом света, обнаружили 9 апреля во время наблюдений в телескопв окрестностях города Тусон в штате Аризона в рамках программы Catalina SkySurvey. По данным специалистов, в момент наибольшего сближения астероида с Землей,18 апреля, его скорость достигала 20,3 тысячи километров в час, передает телеканал "360".Эксперты отнесли небесное тело к категории"потенциально опасных" для Земли. В нее попадают небесные тела,приближающиеся к нашей планете ближе чем на 8 миллионов километров – и поразмеру достаточно массивные для того, чтобы нанести серьезный ущерб в случаепадения, близкий к .Астероид 2019 GC6 еще вернется. В следующий раз онприблизится к Земле в 2034, 2041 и 2048 годах. Точно предсказать его траекториюпока невозможно – так что не отменяется.