Астероид размером с 10-этажный дом прошел впритирку к Земле.
Астрономы предупреждают, что радоваться рано – он еще вернется.
Астероид размером с 10-этажный дом прошел впритирку к Земле.
Астрономы предупреждают, что радоваться рано – он еще вернется.
отложили. Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров немного
разминулся с Землей. Он прошел на расстоянии 219 тысяч километров от нашей
планеты (до Луны – 383 тысячи километров).
Астероид, грозящий концом света, обнаружили 9 апреля во время наблюдений в телескоп
в окрестностях города Тусон в штате Аризона в рамках программы Catalina Sky
Survey. По данным специалистов, в момент наибольшего сближения астероида с Землей,
18 апреля, его скорость достигала 20,3 тысячи километров в час, передает телеканал "360".
Эксперты отнесли небесное тело к категории
"потенциально опасных" для Земли. В нее попадают небесные тела,
приближающиеся к нашей планете ближе чем на 8 миллионов километров – и по
размеру достаточно массивные для того, чтобы нанести серьезный ущерб в случае
падения, близкий к .
Астероид 2019 GC6 еще вернется. В следующий раз он
приблизится к Земле в 2034, 2041 и 2048 годах. Точно предсказать его траекторию
пока невозможно – так что не отменяется.