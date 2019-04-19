В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, пострадали шесть человек.Как передает ТАСС, ДТП произошло на набережной реки Фонтанки вблизи Невского проспекта, где автомобиль, проехавший на красный свет, сбил группу пешеходов, остановившись только после того, как врезался в дерево.По данным вице-губернатора северной столицы Анны Митяниной, среди пострадавших есть иностранцы – гражданка Эстонии и гражданин Германии. Также пострадал ребенок. Все шесть человек госпитализированы, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, один мужчина – в тяжелом.Как рассказали в поисково-спасательной службе Петербурга, один из пострадавших упал в реку, откуда его достали до прибытия спасателей.