В Минеральных Водах суд приговорил четырех местных жителей, которые, прикидываясь полицейскими, шантажировали представителей ЛГБТ-сообщества, к срокам от двух до пяти лет.

В Минеральных Водах суд приговорил четырех местных жителей, которые, прикидываясь полицейскими, шантажировали представителей ЛГБТ-сообщества, к срокам от двух до пяти лет.Четверо мужчин нашли подростка, которого использовали как подсадную утку. Мальчик искал в Интернете мужчин нетрадиционной ориентации и договаривался с ними о встрече. Свидания проходили на съемной квартире. Когда дело доходило до интима, подросток сообщал своим подельникам, и те под видом полицейских врывались в квартиру.После этого фальшивые стражи порядка приступали к шантажу: в обмен на неразглашение информации требовали деньги.Впрочем, деньгами они не ограничивались – один из потерпевших переписал на вымогателей машину. Этот же человек и обратился в полицию после того, как с него потребовали очередную сумму.Вымогателей поймали с поличным, когда потерпевший передавал муляж денег, сообщает "Интерфакс".Двое вымогателей отправятся в колонию общего режима, еще двое – в колонию строгого режима. Свою вину они признали частично. Один из подсудимых заявил, что своими действиями помогал вычислить геев, которые не были против сексуальных отношений с детьми.