Власти Бельгии запустили цифровую кампанию, чтобы отвадить мигрантов. Информацию размещают в сети Фейсбук и на специальном сайте. Цель - рассказать о реальном положении дел в стране и о реальных, небольших шансах получить право остаться.

Власти Бельгии запустили цифровую кампанию, чтобы отвадить мигрантов. Информацию размещают в сети Фейсбук и на специальном сайте. Цель — рассказать о реальном положении дел в стране и о реальных, небольших шансах получить право остаться.Что касается социальной сети, работу там будут вести прицельно с беженцами из Палестины и Марокко, которые составляют самую многочисленную группу претендентов на убежище, сообщает телеканал "Россия 24".Госсекретарь по делам миграции говорит открыто, что нужно сообщить гостям, что Бельгия — это не райская страна изобилия. По словам чиновника, информационную кампанию запускают на основе британского и германского опыта. А стоит она не в пример меньше, чем содержание приезжающих, всего 150 тысяч евро.