Скандальный актер признался, что водит свою дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.

Скандальный актер признался, что водит свою дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.Артист заявил, что вомногих странах – например, в Германии и Финляндии – дети ходят с родителями обнаженнымив баню, и в этом нет никаких проблем. Алексей Панин отметил, что его дочь —нормальный, образованный человек. Навязывать наследнице "ложные постулаты" онне собирается."Нет, я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как имногие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей идетей во всем цивилизованном мире", – цитирует скандального актера Он добавил, что в России люди "живут в шорах", но всем мире всепо-другому.Также вочередной раз открыто "наехал" на Россию. "Мы не хотим надевать на себя тряпкив 40 градусную жару. Это у вас проблемы в стране, с вашим сознанием, мозгом ивоспитанием. Во всем цивилизованном мире с этим проблем нет", – приводит словаактераРанее опубликовал эротическое фото с отдыха.На снимке в Instagram обнаженный артист стоит рядом со своей голой подругой на коленях.В подписи эпатажный артист отметил, что они рождены, чтобы бытьсчастливыми, передает . Снимки обнаженной парочки вызвали в соцсети, как обычно,неоднозначную реакцию.