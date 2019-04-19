Скандальный актер признался, что водит свою дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.
Скандальный актер признался, что водит свою дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.
Артист заявил, что во
многих странах – например, в Германии и Финляндии – дети ходят с родителями обнаженными
в баню, и в этом нет никаких проблем. Алексей Панин отметил, что его дочь —
нормальный, образованный человек. Навязывать наследнице "ложные постулаты" он
не собирается.
"Нет, я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как и
многие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей и
детей во всем цивилизованном мире", – цитирует скандального актера Он добавил, что в России люди "живут в шорах", но всем мире все
по-другому.
Также в
очередной раз открыто "наехал" на Россию. "Мы не хотим надевать на себя тряпки
в 40 градусную жару. Это у вас проблемы в стране, с вашим сознанием, мозгом и
воспитанием. Во всем цивилизованном мире с этим проблем нет", – приводит слова
актера
Ранее опубликовал эротическое фото с отдыха.
На снимке в Instagram обнаженный артист стоит рядом со своей голой подругой на коленях.
В подписи эпатажный артист отметил, что они рождены, чтобы быть
счастливыми, передает . Снимки обнаженной парочки вызвали в соцсети, как обычно,
неоднозначную реакцию.