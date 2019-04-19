Скандальный актер признался, что водит дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.
Скандальный актер признался, что водит дочь Аню на нудистские пляжи. Алексей Панин не переживает, если девочка увидит его голым.
Артист заявил, что во
многих странах, например, в Германии и Финляндии дети ходят с родителями в баню, и это не проблема. Алексей Панин отметил, что его дочь —
нормальный, образованный человек. Навязывать наследнице "ложные постулаты" он
не собирается.
"Я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как и
многие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей и
детей во всем цивилизованном мире", – цитирует актера Он добавил, что в нашей стране люди "живут в шорах", но всем мире все
по-другому.
в
очередной раз открыто "наехал" на Россию. "Мы не хотим надевать на себя тряпки
в 40 градусную жару. Это у вас проблемы в стране, с вашими сознанием, мозгом и
воспитанием. Во всем цивилизованном мире с этим проблем нет", – приводит слова
артиста
Ранее опубликовал
в соцсети Instagram эротическое фото с отдыха.
На снимке обнаженный актер стоит рядом с голой подругой на коленях. Звезда "Жмурок" подчеркнула: они рождены, чтобы быть
счастливыми, передает . Провокационные кадры, как обычно, вызвали неоднозначную реакцию у пользователей.