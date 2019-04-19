Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, уже не считает себя главой государства. В Верховной раде выступили с шокирующим заявлением и объявили о новой должности уходящего лидера Незалежной.
Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, уже не считает себя главой государства. В Верховной раде выступили с шокирующим заявлением и объявили о новой должности уходящего лидера Незалежной.
До второго тура выборов президента Украины – 2019 остается
два дня. Однако рейтинги главы государства настолько низкие, что шансы
переизбраться у него крайне малы. Но уходить из власти Порошенко не хочет,
поэтому разработал план действий.
Намерения главы государства раскрыл депутат Верховной рады
Антон Геращенко. По его словам, Порошенко после ухода с поста президента
собрался возглавить правительство вместо нынешнего премьера Владимира
Гройсмана. Для этого он будет добиваться досрочных парламентских выборов, чтобы
сохранить своих сторонников в Верховной раде.
По всей видимости, борьбой за президентский пост
политическое цунами на Украине не закончится. Порошенко, очевидно, не намерен
опускать руки и сделает все возможное, чтобы сохранить сильные позиции во
власти.
Понимая, что выборы ему не выиграть, глава государства, тем
не менее, продолжает вести избирательную кампанию. За пару дней до голосования
он обратился к украинцам и заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства.
По словам Порошенко, он много работал, но мало общался с
людьми. Украина же за предыдущие годы стала "страной возможностей",
передает слова президента .
Ранее сообщалось, что после ухода с поста главы государства
Порошенко мечтает попасть в европарламент. Избрание депутатом общеевропейского
законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, заявил
лидер Незалежной в интервью украинским каналам.
Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. По данным
социологов, шансов у Порошенко нет: за его оппонента, актера Владимира
Зеленского готовы отдать голоса больше 70% граждан. Действующего лидера
поддержат не более 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.