Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, уже не считает себя главой государства. В Верховной раде выступили с шокирующим заявлением и объявили о новой должности уходящего лидера Незалежной.

Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, уже не считает себя главой государства. В Верховной раде выступили с шокирующим заявлением и объявили о новой должности уходящего лидера Незалежной.До второго тура выборов президента Украины – 2019 остаетсядва дня. Однако рейтинги главы государства настолько низкие, что шансыпереизбраться у него крайне малы. Но уходить из власти Порошенко не хочет,поэтому разработал план действий.Намерения главы государства раскрыл депутат Верховной радыАнтон Геращенко. По его словам, Порошенко после ухода с поста президентасобрался возглавить правительство вместо нынешнего премьера ВладимираГройсмана. Для этого он будет добиваться досрочных парламентских выборов, чтобысохранить своих сторонников в Верховной раде.По всей видимости, борьбой за президентский постполитическое цунами на Украине не закончится. Порошенко, очевидно, не намеренопускать руки и сделает все возможное, чтобы сохранить сильные позиции вовласти.Понимая, что выборы ему не выиграть, глава государства, темне менее, продолжает вести избирательную кампанию. За пару дней до голосованияон обратился к украинцам и заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства.По словам Порошенко, он много работал, но мало общался слюдьми. Украина же за предыдущие годы стала "страной возможностей",передает слова президента .Ранее сообщалось, что после ухода с поста главы государстваПорошенко мечтает попасть в европарламент. Избрание депутатом общеевропейскогозаконодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, заявиллидер Незалежной в интервью украинским каналам.Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. По даннымсоциологов, шансов у Порошенко нет: за его оппонента, актера ВладимираЗеленского готовы отдать голоса больше 70% граждан. Действующего лидераподдержат не более 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.