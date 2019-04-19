Дмитрий Быков до сих пор в коме, его состояние резко ухудшилось.
Врачи обнаружили у писателя сепсис – так что оперировать они не могут.
Дмитрий Быков до сих пор в коме, его состояние резко ухудшилось.
Врачи обнаружили у писателя сепсис – так что оперировать они не могут.
Новые данные о состоянии появились в
телеграм-канале Mash.
Как сообщается, медики обнаружили у писателя сепсис. Оперировать пациента
нельзя – организм может не справиться.
Первоначально сообщалось о том, что критическое состояние
развилось у Дмитрия Быкова на фоне диабета, от которого он страдал
продолжительное время. Теперь к этой картине
добавился сепсис – и сразу же напрашивается аналогия со случаем Юлии Началовой.
У скончавшейся недавно популярной певицы медики наблюдали похожую картину.
Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе – публицист
прилетел в столицу Башкирии с лекцией. Врачам пришлось ввести Быкова в
искусственную кому. 18 числа писателя перевезли в московскую больницу. Его состояние
врачи определяли как тяжелое, но стабильное.
Несколько часов назад жена , который находится в одной из столичных больниц, рассказала о здоровье супруга. По словам Ирины Лукьяновой, за ночь состояние журналиста не изменилось. Она попросила СМИ не беспокоить звонками и вопросами – но при этом поблагодарила за поддержку.
Из Уфы позже поступили сообщения, что у был диагностирован инфаркт головного мозга. Однако друзья и коллеги публициста эту информацию быстро опровергли.