Дмитрий Быков до сих пор в коме, его состояние резко ухудшилось. Врачи обнаружили у писателя сепсис – так что оперировать они не могут.

Дмитрий Быков до сих пор в коме, его состояние резко ухудшилось.Врачи обнаружили у писателя сепсис – так что оперировать они не могут.Новые данные о состоянии появились втелеграм-канале Mash.Как сообщается, медики обнаружили у писателя сепсис. Оперировать пациентанельзя – организм может не справиться.Первоначально сообщалось о том, что критическое состояниеразвилось у Дмитрия Быкова на фоне диабета, от которого он страдалпродолжительное время. Теперь к этой картинедобавился сепсис – и сразу же напрашивается аналогия со случаем Юлии Началовой.У скончавшейся недавно популярной певицы медики наблюдали похожую картину.Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе – публицистприлетел в столицу Башкирии с лекцией. Врачам пришлось ввести Быкова вискусственную кому. 18 числа писателя перевезли в московскую больницу. Его состояниеврачи определяли как тяжелое, но стабильное.Несколько часов назад жена , который находится в одной из столичных больниц, рассказала о здоровье супруга. По словам Ирины Лукьяновой, за ночь состояние журналиста не изменилось. Она попросила СМИ не беспокоить звонками и вопросами – но при этом поблагодарила за поддержку.Из Уфы позже поступили сообщения, что у был диагностирован инфаркт головного мозга. Однако друзья и коллеги публициста эту информацию быстро опровергли.