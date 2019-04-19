Директор реабилитационного центра, где умер Дмитрий Марьянов, впервые рассказала, что все это время получает угрозы и находится под постоянным прессингом. Но действительно ли только она виновата в смерти популярного актера? И что сказал в Прямом эфире медик-эксперт, изучивший диагнозы Марьянова?

Прошло полтора года после смерти в реабилитационном центре "Феникс" актера Дмитрия Марьянова, на его директора Оксану Богданову заведены уголовные дела. В "Прямом эфире" она впервые рассказала, что все это время получает угрозы и находится под постоянным "прессингом".Но действительно ли только она виновата в смерти популярного актера? И был ли шанс в принципе спасти Дмитрия в том состоянии, в котором он находился в последние годы перед смертью?Оксану обвиняют в том, что она создала непрофессиональный центр, где не было врачей, которые могли бы помочь в экстренном случае.Продюсер Марк Рудинштейн и вовсе считает виновными в смерти Марьянова и Богданову, и его вдову Ксению Бик. Она, считает Рудинштейн, отправила Дмитрия в именно в эту клинику, хотя "тысячи других" клиник взяли бы его инкогнито и вылечили. "Меня не покидает ощущение двойного убийства", — заявил продюсер.Ксения Бик, однако, уже не раз говорила, что все последние годы они боролись с алкоголизмом Дмитрия, и "прошли все официальные клиники, которые только могли", а это было "финальное место", где они еще не были. "У нас не было выхода. Он бы умер у меня на руках", — говорит вдова актера.С этими словами вдовы согласен профессор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, хирург Игорь Шарипов. Он изучил результаты экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова и пришел к выводу, что с "букетом" проблем, которые были у актера, он был обречен и умер бы в любой клинике.За полтора года актер прошел 11 больниц — у него все органы отказывали, говорит врач. А из-за гепатита были еще и очаги некроза. Кроме того, Марьянов страдал от варикозного расширения вен, у него была установлена своеобразная "ловушка" для сгустков крови, но Дмитрий вовремя ее не удалил, и фильтр забился. К тому же он не принимал лекарства, разжижающие кровь, так что этот фильтр в итоге стал угрозой для его жизни.Но прислушаются ли к словам профессора те, кто винит в смерти актера Оксану Богданову? Привлекут ли ее к ответственности? Действительно ли Дмитрий Марьянов сам медленно разрушал свое здоровье? Правда ли, что Богданова сама была в молодости наркозависимой? Могут ли бывшие – излечившиеся — наркоманы создавать реабилитационные центры? И почему центр Богдановой был по документам оформлен как садовый участок?Обсуждение этой резонансной темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".