В Эквадоре суд постановил взять под стражу бывшего министра иностранных дел Рикардо Патиньо. Политик объявлен в международный розыск по линии Интерпола после того, как днём ранее он покинул страну.

В Эквадоре суд постановил взять под стражу бывшего министра иностранных дел Рикардо Патиньо. Политик объявлен в международный розыск по линии Интерпола после того, как днём ранее он покинул страну.В октябре прошлого года в отношении Патиньо выдвинули обвинения в подстрекательстве после того, как он публично призвал оказать "боевое сопротивление" правительству президента Морено. Кроме того экс-министра иностранных дел также подозревали в содействии основателю Викиликс Джулиану Ассанжу, напоминает телеканал "Россия 24".Патиньо все обвинения отрицает и, в свою очередь, обвиняет эквадорских чиновников в злоупотреблении властью.